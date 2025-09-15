El fiscal Gustavo Salas confirmó que se abrirá una carpeta de investigación tras los señalamientos de que el cantante Natanael Cano habría interpretado canciones dentro del Cereso 1 de Hermosillo. La Secretaría de Seguridad presentará denuncias formales.

El fiscal general de la República, Gustavo Salas, informó que la Secretaría de Seguridad tiene conocimiento de un presunto video que circula en redes en el aparece Natanael Cano habría cantado dentro del Centro de Readaptación Social (Cereso) 1 de Hermosillo.

“Se van a formular las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación respectiva y que, en todo caso, se apliquen las sanciones que pudieran derivarse de una posible conducta delictiva”, declaró Salas.

El fiscal explicó que, además de la indagatoria ministerial, la Secretaría de Seguridad podría aplicar medidas disciplinarias internas. “Primero vamos a verificar la información que apareció y, una vez que tengamos la carpeta iniciada, se determinarán las acciones correspondientes”, precisó.

Situación jurídica de Cano

Ante la pregunta de si este hecho afectará la situación jurídica de Cano, quien ya se encontraba bajo medidas cautelares, el fiscal respondió:

“Desconozco ese tema. Primero vamos a verificar la información (…) y esperaremos las acciones correspondientes”.



