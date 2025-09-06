Algunos automovilistas que circulan por la zona compartieron sus opiniones sobre la instalación de este nuevo tope.

Con el reciente tope inteligente que se ha colocado frente a la Primaria Heriberto Aja en Hermosillo, ya se han generado distintas opiniones de los automovilistas que circulan por la zona acerca de este dispositivo.

Un conductor, quien no tuvo tiempo de dar su nombre por el cambio de luces del semáforo, relató que no se percató del tope inteligente al respetar el límite de velocidad.

“Está muy bien, pues sobre todo los días que estén los niños ahí en la escuela, se va a notar mucho este apoyo” , en referencia a la seguridad que brinda a peatones y estudiantes.

Durante la mañana, el flujo vehicular avanzó de manera constante por la calle Heriberto Aja, donde algunos automovilistas ya reducen la velocidad al aproximarse a este tope inteligente.

Este nuevo dispositivo enciende luces de advertencia conforme pasan los autos, lo que marca una diferencia respecto a un reductor tradicional a este nuevo modelo.

Por su cuenta,el conductor de nombre Julio Flores destacó que le parece bien, pero también le parece innecesario para la ciudad y más en ese lugar, porque ya estaba un tope tradicional.