La presidenta del DIF Hermosillo y el alcalde unen esfuerzos en un evento que promueve los valores familiares.

En un ambiente lleno de voluntad y unidad, la presidenta del DIF Hermosillo, Patricia Ruibal de Astiazarán, junto al alcalde Antonio Astiazarán, inauguraron la tercera edición del Congreso de la Familia en el salón Villa Toscana, ante miles de jóvenes, madres y padres de familia, empresarios y docentes que se dieron el tiempo para reflexionar sobre los valores y la fortaleza del núcleo familiar.

Durante su mensaje de bienvenida, Ruibal expresó su emoción al ver la creciente participación de la ciudadanía en este encuentro, que busca inspirar y brindar herramientas prácticas para fortalecer los lazos entre generaciones.

"Hablar de familia nunca pasará de moda, porque la familia sigue siendo el corazón de lo que somos, el primer lugar donde aprendemos a amar, a confiar y soñar" , aseguró.

La presidenta del DIF Hermosillo destacó que esta edición del congreso está dirigida tanto a los padres y madres que día a día dan lo mejor de sí, como a los jóvenes que buscan orientación e inspiración. Explicó que fortalecer a las familias es fundamental para construir una sociedad más humana, solidaria y consciente dentro de la comunidad.

Tras su mensaje, el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, reconoció la constancia y entrega de su esposa y del equipo del DIF Hermosillo.

Durante la jornada se presentaron conferencias y testimonios que conmovieron al público por su mensaje de vida, esperanza y resiliencia.

El programa inició con Pablo Fletcher, quien ofreció una charla sobre la verdadera amistad y los lazos que perduran.

Posteriormente, Valeria de la Torre compartió su experiencia de superación; más tarde, Montse Aldrett narró su proceso de recuperación ante las adicciones y cómo la fe y el apoyo familiar pueden transformar una vida.

El cierre estuvo a cargo de Oso Trava, quien motivó a los jóvenes con estrategias de liderazgo positivo y sentido de propósito.