Sonia Álvarez, directora operativa de la institución, explicó que cada invierno aumentan las necesidades de quienes viven en condiciones vulnerables

Ante la llegada de las primeras bajas temperaturas en Hermosillo, el Banco de Ropa emitió un llamado a la ciudadanía para donar prendas abrigadoras que serán destinadas a personas en situación de calle y migrantes, quienes duermen a la intemperie y son los más afectados por el frío.

La directora operativa, Sonia Álvarez, explicó que la institución atiende a personas vulnerables de manera diaria y que las necesidades aumentan cada año con el inicio del invierno.

“Generalmente son hombres quienes acuden...necesitan ropa abrigadora porque duermen en la calle y les afecta muchísimo más” , señaló.

Entre los artículos prioritarios se encuentran suéteres, chamarras, sudaderas, camisetas de manga larga y pantalones, además de calzado para caballero, calcetines y ropa interior.

Incluso si ya está usada, siempre que esté en buenas condiciones y limpia, aclaró la directora operativa, y destacó que las frazadas son de gran utilidad, incluso aquellas que perdieron forma o son de tamaño reducido, ya que significan protección real para quienes pasan las noches expuestas en vialidades y espacios públicos de la ciudad.

“Esas frazadas también nos sirven muchísimo para poderles proporcionar a las personas en situación de calle” , aseguró.

Por este motivo, Sonia Álvarez recordó que no todos los días acuden las mismas personas al Banco de Ropa y el flujo de beneficiarios es constante, así como la demanda de prendas invernales que se mantiene durante la temporada invernal.

Acerca de los donativos informó que pueden entregarse en avenida Álvaro Obregón número 28, entre De Ayon y Mariano Abasolo, en la colonia Centro, el horario será de 8:00 a 16:30 horas de lunes a viernes y de 8:00 a 13:00 horas los sábados.