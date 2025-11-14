Se esperan más de 800 jóvenes de Sonora y Sinaloa, reunidos en el Colegio Regis La Salle para tres días de oración, charlas y actividades espirituales.

Este 14 de noviembre inició en Hermosillo la edición 49 del Encuentro Regional Juvenil en el Espíritu Santo (ERJES) que recibirá a jóvenes católicos de Sinaloa y diferentes lugares de la entidad.

José Zárate, coordinador diocesano, quien estuvo encargado de las palabras de bienvenida, destacó su entusiasmo por esta edición y señaló que el objetivo es que los jóvenes vivan el amor de Dios a través de las oraciones y charlas preparadas que se impartirán durante el fin de semana en el encuentro.

“Estamos muy contentos en recibir a toda la provincia vienen jóvenes desde Culiacán, Mochis, Guasave, Nogales, Caborca,hoy es la apertura para que los jóvenes se acerquen, la expectativa es que vivan el amor de Dios a través de las pláticas, cantos, oraciones y momentos especiales”,expresó.

Añadió que se estima la asistencia de más de 800 jóvenes de entre 14 y 30 años, quienes participarán en en este encuentro para vivir momentos de reflexión, oración y actividades que fortalezcan su fe y convivencia comunitaria.”

Este primer día las actividades iniciaron a las 14:00 horas con cantos, a las 16:00 horas María Gonzalez impartió la primer charla con el tema: “Lo Miró con Amor”, a las 17:00 horas se celebró Misa.

El segundo día de actividades, las actividades iniciarán a partir de las 9:00 horas, se impartirá los temas “El joven y su falsa verdad” que estará a cargo del padre Fernando; “Ánimo yo he vencido al mundo”por Josselyn García y “Una cosa te hace falta” por pbro. Fernando.

Finalmente el domingo las actividades iniciarán a las 9:00 horas y finalizarán a las 14:30 horas.

El evento se llevará a acabo del 14 al 16 de noviembre en el Colegio Regis La Salle, en la Colonia Pitic. Los interesados todavía pueden asistir y realizar su registro en la entrada del evento.