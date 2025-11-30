“El rally te pone unos minutos en los zapatos de la persona con discapacidad…", explicó Gaby Quintero.

Más de 34 organizaciones de la sociedad civil unidas por una causa realizaron la primera edición del Rally “Hagamos Eco” en La Sauceda Bosque Urbano, un evento gratuito que reunió a más de 350 participantes con el objetivo de impulsar la empatía, la integración y visibilizar la discapacidad en Hermosillo.

La vocera de la Comunidad Ciega y de Baja Visión A.C., Liliana Gabriela Quintero Cota, destacó que la respuesta superó todas las expectativas. “Estamos muy felices; un registro de aproximadamente 350 personas superó completamente lo que teníamos previsto. Este es el trabajo en equipo de 34 organizaciones de Hermosillo, todas dirigidas a favor de las personas con discapacidad” , indicó.





Experiencias para fomentar la empatía





Mientras que el rally se conformó por cinco estaciones, cada una dedicada a un tipo de discapacidad: visual, auditiva, psicosocial, neuromotora y motriz, con pruebas para los participantes que permiten ponerse “en los zapatos” de una persona con discapacidad.

A través de dinámicas como trayectos en sillas de ruedas, uso de muletas, actividades con antifaz, braille, guía y contraguía, reconocimiento de texturas y ejercicios de comunicación alternativa.

Gaby Quintero señaló que, el espíritu del evento fue promover la sensibilidad desde la experiencia directa. “El rally te pone unos minutos en los zapatos de la persona con discapacidad… eso fomenta empatía y respeto en ámbitos como la movilidad, los eventos masivos o la vida cotidiana” , explicó.





Participación de toda la comunidad





Asimismo, se contó con la presencia de un bazar de emprendedores con discapacidad o cuidadores, donde varias familias ofrecen sus productos como única fuente de sustento.

Cabe mencionar que en el mensaje inaugural se contó con la participación de Roberto Labrada como representante de la comunidad sorda. “Merecemos un espacio. No hay barreras, simplemente es una cuestión de comunicación y ajustes. Es demostrar que realmente se puede” , expresó.

Además de las pruebas del rally, las personas disfrutaron de presentaciones artísticas como baile country del Centro Bonit de la Fundación Pintando Sonrisas, entre otras presentaciones que se organizaron por las asociaciones.