Gilberto Robles, presidente de Coparmex Sonora Norte, destacó que el sector privado de Hermosillo espera que el próximo informe de gobierno municipal contemple medidas concretas para facilitar la inversión y fortalecer el comercio local.

"Creo que algo bueno va a salir próximamente. Lo importante es que se fortalezca el comercio en la región y que exista un verdadero acompañamiento del municipio en materia regulatoria", señaló.

Robles informó que recientemente se llevó a cabo una reunión entre el alcalde de Hermosillo y las cámaras empresariales, donde se firmó un convenio orientado a acelerar trámites para empresas con proyectos de inversión.

“La mejora regulatoria es algo muy complejo, pero el gobierno debe hacer lo posible por agilizar las gestiones sin dejar de lado el cumplimiento de la normatividad”, subrayó.

Importancia del diálogo tripartito

El dirigente de Coparmex resaltó que en las mesas de trabajo deben participar gobierno, empresarios y sindicatos para aprovechar áreas de oportunidad y garantizar que las negociaciones económicas y comerciales beneficien a todos los sectores.

Los organismos empresariales de Hermosillo mantienen expectativas positivas en torno al informe de gobierno municipal, con la expectativa de que se anuncien medidas que impulsen el comercio regional, fortalezcan la inversión y consoliden la colaboración con el sector privado.



