Luis Isaac ‘N’, creador de contenido conocido en redes sociales como ‘Cocinando a la Periqué’, fue detenido el pasado martes 18 de noviembre en la colonia Adolfo López Mateo, en Hermosillo.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el influencer fue arrestado a las 12:30 de la madrugada del martes en las calle Amapolas, entre Tabachin, aunque no se explicó el motivo de la detención.

Por otro lado, un boletín de la Policía Municipal señala que un Luis Isaac 'N' fue sorprendido con narcótico alrededor de las 23:00 horas junto a otras cinco personas tras un operativo por parte de elementos de la Policía Municipal, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Las personas fueron identificadas como Sergio ‘N’, Karina Jazmín ‘N’, Israel Guadalupe ‘N’, Juan Antonio ‘N’, Juan Daniel ‘N’, y Luis Isaac ‘N’, de 42, 25, 22, 27, 18 y 38 años de edad, respectivamente.

Dichos individuos se encontraban en las calles antes mencionadas y, al ver a las corporaciones policiales, corrieron en diferentes direcciones.

Los elementos dieron alcance, y lograron incautarles 34 envoltorios conteniendo una sustancia granulada similar a un narcótico al parecer ‘cristal’.

Según el registro de SSPC, el influencer fue puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégica.

¿Quién es el influencer ‘Cocinando a la Periqué’

El creador de contenido cuenta en redes sociales con más de cuatro millones de seguidores tan solo en Facebook. El personaje presenta diversos platillos y recetas.

Su última publicación fue el pasado 17 de noviembre, donde prepara costillas al horno de puerco salseadas.