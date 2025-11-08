Durante los últimos tres meses, las empresas se han mantenido en un ritmo estable de actividades, pero la creación de nuevas plazas laborales se ha detenido, lo que podría marcar una tendencia negativa si se prolonga hacia el primer trimestre de 2026.

El sector industrial de Hermosillo concluirá el año con estabilidad en producción y pedidos, aunque persiste la preocupación por el estancamiento en la generación de empleo, advirtió el presidente de la Canacintra Hermosillo, Juan Álvaro Corral Aguirre.

"Es un cierre de año en el que nos hemos encontrado con ciertas barreras. En la parte de pedidos y de producción seguimos avanzando, va bien, pero el tema de la generación de empleos ha estado estancado en los últimos tres meses" , señaló Corral Aguirre.

El dirigente añadió que el comportamiento del mercado internacional y los ajustes en las cadenas de suministro han influido en las decisiones de inversión, lo que ha frenado temporalmente la expansión de algunas plantas y ha retrasado nuevos proyectos de contratación.

Pese a ello, destacó que la industria hermosillense se mantiene sólida gracias a la diversificación de giros productivos y a la participación de pequeñas y medianas empresas.