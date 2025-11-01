Cifras revelan hasta 22 personas muertas tras el incidente de la tarde en el establecimiento de Waldos, en la calle Doctor Noriega y Matamoros

Un incendio registrado en el establecimiento comercial “Waldos”, ubicado en la calle Doctor Noriega y Matamoros, en el Centro de Hermosillo, se ha convertido en una tragedia que mantiene consternada a la ciudad.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro habría iniciado por la falla de un transformador que comenzó a emitir humo, lo que provocó que decenas de personas se resguardaran dentro del local. Durante las labores de búsqueda y rescate, se encontraron múltiples personas intoxicadas y atrapadas, algunas ya sin vida.

Filtran cifran de fallecidos

Fuentes extraoficiales indican que hasta el momento se contabilizan 22 fallecidos, entre ellos 8 menores de edad y 2 mujeres embarazadas. Las autoridades mantienen acordonada la zona y controlan el tránsito en calles aledañas, incluyendo Matamoros y Juárez, para permitir el acceso de cuerpos de emergencia.

Tanto Bomberos de Hermosillo como la Policía Municipal han omitido comentar en una cifra oficial, pues corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) entregar la información. Sin embargo, se ha confirmado múltiples víctimas mortales y una cantidad de ellas, menores de edad.

En las últimas horas, el operativo de rescate involucró a bomberos que previamente se encontraban en el operativo de panteones, más de 20 tanques de oxígeno para facilitar la entrada al edificio y el uso de pistolas detectores de gas. Participan también fuerzas militares, estatales y municipales, Cruz Roja y personal de AMIC, mientras SEMEFO realiza el levantamiento de cuerpos.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a mantenerse alejada de la zona mientras continúan las labores de rescate, investigación y aseguramiento del área.