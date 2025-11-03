La Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo anunció revisiones con Protección Civil Municipal en la zona del siniestro y propuso un distintivo visible (A, B o C) para acreditar el cumplimiento de protocolos.

Tras el incendio en la tienda Waldo’s del primer cuadro, la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo informó que inició revisiones con Protección Civil Municipal donde ocurrió el siniestro y pidió operativos integrales para verificar programas internos y sistemas contra incendio en comercios de gran volumen.

De acuerdo con el dirigente Rubén López Peralta, el gremio comenzó revisiones eléctricas para descartar daños por variaciones de voltaje y enfatizó que “un cliente no puede perder la vida dentro de un comercio”.

Señaló que, según les informó la autoridad, se ordenó el cierre temporal de 68 sucursales de la cadena en Sonora, y cuestionó que establecimientos de gran tamaño hayan operado sin un programa interno de protección civil vigente desde 2021, mientras que a negocios locales se les sanciona cuando incumplen.

“Estamos haciendo equipo con Protección Civil Municipal; hoy arrancamos revisiones en los comercios de La Manzana”, dijo López Peralta.

Añadió que el sector propone crear un certificado visible tipo A-B-C para que la ciudadanía identifique el nivel de cumplimiento en seguridad:

A: cumple todos los protocolos



cumple todos los protocolos B: con pendientes por solventar



con pendientes por solventar C: en trámite o sin cumplimiento

El dirigente llamó al gobernador Alfonso Durazo y al alcalde Antonio Astiazarán a montar operativos que verifiquen programas internos, uso de suelo, impacto ambiental y sistemas contra incendio (rociadores y tuberías a presión) en tiendas de grandes dimensiones. “Es ahí donde la autoridad debe dar certidumbre”, afirmó.

El representante recordó que en dos mil diecinueve certificaron más de cincuenta y cinco comercios del primer cuadro en estándares de protección civil, y que semanas antes del siniestro habían acordado con el Ayuntamiento una jornada para actualizar trámites vencidos.

Sobre el origen del incendio, indicó que “todo indica un tema eléctrico”, pero subrayó que corresponde a las autoridades deslindar responsabilidades. También mencionó la reciente apertura de comercios de importación en el centro y colonias, algunos clausurados meses atrás y reabiertos en fechas recientes, por lo que insistió en verificar que cuenten con sistemas contra incendio acordes al metraje y la carga de mercancía.