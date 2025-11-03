Gobierno de Hermosillo brinda apoyo médico, psicológico y legal a víctimas del incendio.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó sobre los avances en la atención a las víctimas del incendio ocurrido en una tienda Waldo’s del centro de Hermosillo.

Durazo Montaño detalló que el Gobierno del Estado mantiene contacto directo con las familias para brindar apoyo en servicios funerarios, traslados y acompañamiento integral. Explicó que de las 15 personas hospitalizadas, 12 ya fueron dadas de alta y tres continúan recibiendo atención médica especializada.

Asimismo, señaló que dos cuerpos permanecen sin reclamar y continúan las gestiones para su identificación.

Agregó que, cuando las familias lo han solicitado, se les ha ofrecido la posibilidad de ser atendidas en el hospital de su elección.

"Respetando siempre la opinión de los médicos tratantes, el Gobierno del Estado brindará todas las facilidades para garantizar la mejor atención posible" , afirmó.

El mandatario destacó que se activó una ruta de apoyo coordinada con los tres órdenes de gobierno, que incluye atención médica, psicológica y legal, además de la supervisión directa por parte de su gabinete.

Agradeció la labor del personal de rescate, médico, de Protección Civil y de seguridad y reiteró que ninguna familia enfrentará sola esta tragedia.

"El Gobierno del Estado está con ustedes; todo nuestro pueblo se mantiene unido en solidaridad, empatía y respeto" , expresó.