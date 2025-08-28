Un incendio en una llantera de la colonia Olivares movilizó a Bomberos y Protección Civil este jueves. El fuego alcanzó una vivienda y obligó al desalojo preventivo de una primaria cercana.

Un incendio registrado en una llantera ubicada en la esquina de Simón Bley e Ignacio Hernández, en la colonia Olivares, provocó la movilización de cuerpos de emergencia en Hermosillo.

De acuerdo con el reporte, las llamas iniciaron en el establecimiento y se propagaron hacia llantas acumuladas en el techo, lo que generó una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad.

Al sitio acudieron dos camiones extintores de la Comandancia Centro y dos cisternas —una de la Estación Norte y otra del centro—, con un total de 12 elementos que trabajaron en el control del fuego.

El siniestro alcanzó también la vivienda marcada con el número 254, aunque fue sofocado antes de extenderse a otras propiedades cercanas.

Evacuación preventiva

Por la gran cantidad de humo, personal docente de la primaria General Pesqueira, ubicada en las inmediaciones, evacuó el plantel de manera preventiva para salvaguardar la integridad de los estudiantes.

El comandante de Bomberos, Francisco Ramírez, informó que aún no se determinan las causas del incendio, y será Protección Civil quien realice las investigaciones correspondientes.

En tanto, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió al área por el riesgo en instalaciones eléctricas.