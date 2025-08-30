En el boletín oficial de este sábado la Policía Municipal informan que seis hombres fueron arrestados por portación de armas prohibidas, uno de ellos tenía en posesión un arma de fuego de uso del Ejército y el resto armas blancas

Agentes de la Policía Preventiva detuvieron a seis hombres por portación de armas prohibidas, uno de ellos poseía un arma de fuego que es de uso exclusivo del Ejército.

En el boletín de este sábado 30 de agosto, la Policía Municipal de Hermosillo informa que ayer decomisaron 5 armas blancas y un arma de fuego.

Entre las detenciones por portación de armas prohibidas, sobresale la última que realizaron ayer a las 21:24 horas. Los oficiales preventivos detuvieron a Carlos Daniel “N”, de 26 años de edad, en las calles Leandro P. Gaxiola e Ignacio Manuel Altamirano de la colonia Benito Juárez.

El arma de fuego que le incautaron es de calibre 9 milímetros, que es de uso exclusivo del ejército. También le aseguraron ocho cartuchos útiles, el arma quedó a disposición del agente del Ministerio Público.

En el resto de las detenciones decomisaron armas blancas. Por orden cronológico primero detuvieron a Raúl Esteban "N", de 30 años de edad, a las 7:15 horas de ayer, cuando se desplazaba armado por las calles San Nicolás y Leandro P. Gaxiola de la colonia El Cortijo.

Le aseguraron un machete con punta y filo, de aproximadamente 50 centímetros de longitud, que llevaba fajado a la altura de la cintura.

A las 7:41 horas se le sorprendió en el interior de un plantel educativo ubicado en las calles Navarrete y Abogados de la colonia Staus a Aurelio "N", de 55 años de edad.

Al inspeccionarlo, los agentes de la Policía Preventiva le encontraron una solera con punta y filo, de aproximadamente 25 centímetros de longitud. Por lo que fue arrestado por los delitos de allanamiento de morada y portación de arma prohibida.

En la colonia Villa del Palmar detuvieron a Jesús Francisco "N", de 41 años de edad, quien portaba un cuchillo con punta y filo, de aproximadamente 30 centímetros de longitud. Cuando el hombre caminaba en las calles Villa Alta y Villa Florentina arrojó el arma blanca que portaba cuando vio a los oficiales.

Los agentes municipales lo presentaron ante la autoridad investigadora por el delito de portación de arma prohibida, a las 9:10 horas de ayer.

Una mujer de 38 años de edad llamó a la policía porque a las 13:40 horas de ayer, un hombre llegó a su casa ubicada en las calles Mariano Escobedo y Fronteras de la colonia San Benito, “gritándole que saliera mientras con un tubo golpeaba el cerco”, arrojó botellas de vidrio al domicilio de su vecina y también la amenazó.

Los oficiales al llegar al domicilio arrestaron al hombre que se identificó como Juan Carlos “N”, de 45 años de edad. Los agentes le incautaron un cuchillo con punta y filo, de aproximadamente 31 centímetros de longitud, el cual se turnó al Ministerio Público.

A las 15:30 horas, en la colonia Carmen Serdán, un hombre se desplazaba portando un arma prohibida en las calles Granados y Olivares. Los oficiales que hacían su patrullaje lo vieron cuando arrojó un cuchillo con punta y filo de aproximadamente 30 centímetros de longitud para luego intentar retirarse, por lo que detuvieron de inmediato al hombre y le aseguraron el arma.











