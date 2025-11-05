Durante ocho décadas de industria y colaboración, el presidente de CANACINTRA Hermosillo, Juan Álvaro Corral Aguirre, destacó que la cámara conmemora una trayectoria en la historia, el esfuerzo y visión.

Con un homenaje a la historia industrial de la ciudad, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Hermosillo inauguró la Expo Encuentro de Negocios 2025, y también hizo el llamado a “hacer negocios reales” .

Durante ocho décadas de industria y colaboración, el presidente de CANACINTRA Hermosillo, Juan Álvaro Corral Aguirre, destacó que la cámara conmemora una trayectoria en la historia, el esfuerzo y visión.

Al traer de vuelta el formato Expo para crear un espacio de conexión entre empresas y organismos de todos los sectores, una actividad que no se realizaba desde hace seis años.

“Cada acción, cada proyecto y cada alianza tiene un impacto directo en el bienestar de las y los sonorenses” , dijo sobre la evolución del organismo que promueve empleo, innovación y desarrollo económico desde su fundación.

Y también se tomó el tiempo de expresar la solidaridad de la cámara hacia las familias y personas afectadas por los lamentables hechos ocurridos recientemente en el centro de Hermosillo.

“Compartimos el dolor que hoy vive Hermosillo y reconocemos el trabajo del personal de emergencia, autoridades y servicios a la salud que han atendido esta situación con entrega” , mencionó antes de que se guardara un minuto de silencio en Expo Forum.

Así como un homenaje a póstumo al ingeniero Gabriel Antonio Zepeda, expresidente del organismo y que encabezó la última Expo Industrial en 2019. “Su legado vive en los cimientos de esta cámara” , expresó entre aplausos Corral Aguirre y el público presente.

El dirigente local resaltó que la nueva edición del encuentro reúne a más de tres mil asistentes y cientos de empresas que, durante el día 5 y 6 de noviembre, buscarán alianzas, oportunidades y soluciones reales de negocio. “Cuando las empresas se conectan, las regiones prosperan” , enfatizó.

Impulso desde la presidencia nacional

La presidenta nacional de CANACINTRA, María de Lourdes Medina Ortega, felicitó a la delegación de Hermosillo por traer de vuelta la Expo y su liderazgo a nivel regional. Durante su mensaje destacó la importancia del nearshoring, el Plan Sonora y la producción nacional como motores de crecimiento industrial en la nación.

“Este es el modelo de producir más en México, de fortalecer nuestro mercado interno y de conectar regiones” , aseguró con una invitación a los presentes de “llenarse la cartera de oportunidades” , y continuar con el fortalecimiento el papel del empresario en la economía de México.

En representación del alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, el director de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico, Óscar Daniel Gastélum Donnadieu, destacó que la Expo es una plataforma de resultados reales que consolida negocios y refuerza la cadena de valor en la ciudad.

“Una ciudad no espera a que le llegue el futuro, sino que una ciudad sale a buscar ese futuro y a construirlo, esta Expo Encuentro de Negocios CANACINTRA no solamente es un evento, es una plataforma que conecta, transforma y obtiene resultados reales” , indicó.

Tras las declaraciones oficiales de inauguración, las autoridades realizaron el corte de listón y la fotografía institucional, antes de recorrer los stands de empresas participantes, donde se presentan productos, servicios y proyectos de colaboración.