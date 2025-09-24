La obra fue posible gracias a una inversión de más de 727 mil pesos y el trabajo conjunto entre vecinos y el Ayuntamiento.

El esfuerzo conjunto entre familias de Villa Merlot Residencial y el Gobierno Municipal de Hermosillo permitió la construcción de una cancha de futbol con pasto sintético, obra entregada por el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez y ejecutada a través del Consejo Municipal de Concertación de la Obra Pública (Cmcop).

La inversión total fue de 727 mil 275 pesos e incluyó trabajos de terracerías, construcción de borde de concreto, pintura y suministro de pasto sintético, lo que permitirá que niñas, niños y jóvenes cuenten con un espacio digno para entrenar y practicar deporte en mejores condiciones.

"Cada espacio público que estamos rehabilitando buscamos activarlo. Esta cancha ya está habilitada y digna para poder, a través del Instituto del Deporte de Hermosillo, apoyarlos con entrenamientos, capacitaciones, entrenadores o competencias deportivas en esta colonia que será un semillero de campeones" , expresó el presidente municipal.

Vecinos de la zona destacaron la importancia de este nuevo espacio deportivo. Jorge Alberto Ozuna, habitante de Villa Merlot, agradeció el esfuerzo conjunto: "Gracias presidente por tomarse el tiempo con su agenda y venir a inaugurar esta obra que parece pequeña, pero para nosotros es un gran logro" .

El Gobierno Municipal refrendó su compromiso de impulsar proyectos en colaboración con las familias hermosillenses, bajo la premisa de que la unión entre ciudadanía y Ayuntamiento genera espacios que fortalecen la sana convivencia, fomentan el deporte y favorecen el desarrollo de la niñez y juventud.

Al evento asistieron también César Rascón Muñoz, titular de CMCOP; Madeleine Bonnafoux Alcaraz, directora general del DIF Hermosillo; Rafael Cruz Flores, director del Instituto del Deporte de Hermosillo (IDH), además de vecinos y familias de Villa Merlot Residencial.

