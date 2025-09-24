Antonio Astiazarán inaugura cancha para vecinos de Villa Merlot
La obra fue posible gracias a una inversión de más de 727 mil pesos y el trabajo conjunto entre vecinos y el Ayuntamiento.
El esfuerzo conjunto entre familias de Villa Merlot Residencial y el Gobierno Municipal de Hermosillo permitió la construcción de una cancha de futbol con pasto sintético, obra entregada por el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez y ejecutada a través del Consejo Municipal de Concertación de la Obra Pública (Cmcop).
La inversión total fue de 727 mil 275 pesos e incluyó trabajos de terracerías, construcción de borde de concreto, pintura y suministro de pasto sintético, lo que permitirá que niñas, niños y jóvenes cuenten con un espacio digno para entrenar y practicar deporte en mejores condiciones.
"Cada espacio público que estamos rehabilitando buscamos activarlo. Esta cancha ya está habilitada y digna para poder, a través del Instituto del Deporte de Hermosillo, apoyarlos con entrenamientos, capacitaciones, entrenadores o competencias deportivas en esta colonia que será un semillero de campeones", expresó el presidente municipal.
Vecinos de la zona destacaron la importancia de este nuevo espacio deportivo. Jorge Alberto Ozuna, habitante de Villa Merlot, agradeció el esfuerzo conjunto: "Gracias presidente por tomarse el tiempo con su agenda y venir a inaugurar esta obra que parece pequeña, pero para nosotros es un gran logro".
El Gobierno Municipal refrendó su compromiso de impulsar proyectos en colaboración con las familias hermosillenses, bajo la premisa de que la unión entre ciudadanía y Ayuntamiento genera espacios que fortalecen la sana convivencia, fomentan el deporte y favorecen el desarrollo de la niñez y juventud.
Al evento asistieron también César Rascón Muñoz, titular de CMCOP; Madeleine Bonnafoux Alcaraz, directora general del DIF Hermosillo; Rafael Cruz Flores, director del Instituto del Deporte de Hermosillo (IDH), además de vecinos y familias de Villa Merlot Residencial.