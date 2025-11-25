El acuerdo combina las fortalezas de ambas compañías: por un lado, la infraestructura y operación especializada de INAM; por el otro, la plataforma tecnológica y el sistema de boletaje de Xticket.

En un encuentro marcado por el optimismo y la proyección a futuro, Auditorios INAM y la empresa de boletaje Xticket oficializaron una alianza comercial que busca transformar la experiencia de empresarios y promotores dentro del sector de entretenimiento.

El acuerdo combina las fortalezas de ambas compañías: por un lado, la infraestructura y operación especializada de INAM; por el otro, la plataforma tecnológica y el sistema de boletaje de Xticket. La colaboración pretende ofrecer procesos más ágiles, servicios integrales y herramientas tecnológicas que faciliten la organización y comercialización de eventos.

Entre los beneficios de esta unión se encuentra la posibilidad de que los promotores gestionen, desde un mismo frente, asuntos como permisos, logística en los recintos de INAM y la venta de boletos a través de Xticket, con mayores niveles de seguridad y alcance.

Las empresas destacaron que este esfuerzo no responde únicamente a la integración de servicios, sino al objetivo de consolidarse como un aliado confiable para quienes buscan elevar la calidad y rentabilidad de sus eventos. La alianza, señalaron, representa un paso firme hacia la construcción de una oferta más competitiva en un mercado en constante crecimiento.

Con este acuerdo, ambas compañías esperan impulsar nuevos proyectos y fortalecer la cadena de valor de la industria de espectáculos.