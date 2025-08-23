La defensora legal María Dolores Sánchez Acosta acompañó la diligencia de suspensión de obra que realizó el INAH al Ayuntamiento de Hermosillo, y dijo que no cumplieron con el proyecto original y dañaron raíces de árboles

La mañana de este sábado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) suspendió las obras de remodelación que el Ayuntamiento de Hermosillo realizaba en los camellones del Boulevard Hidalgo, en la Colonia Centenario, debido a que no se cumplieron las indicaciones establecidas en el dictamen emitido por el organismo.

La diligencia fue realizada con la participación de la defensora legal María Dolores Sánchez Acosta y la licenciada María Consuelo Flores Salido, quienes acompañaron a las autoridades del INAH durante todo el proceso. La suspensión de la obra es por actos que se consideran violatorios a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.

El dictamen del INAH establece que el Ayuntamiento debía contar con validación y autorización expresa antes de ejecutar las obras. Sin embargo, explicó Sánchez Acosta que “el Ayuntamiento hizo caso omiso a las indicaciones del INAH y continuó con las obras, por lo que se tomó la decisión de suspenderlas formalmente”.

La suspensión que se concretó a las 9:00 horas, incluyó la colocación de lonas de advertencia y el levantamiento de un acta oficial que deja constancia de que los trabajos permanecerán detenidos hasta que se cumplan todas las disposiciones establecidas.

Durante la revisión de la obra, se identificaron varias irregularidades: la instalación de banquetas con dimensiones mayores a las autorizadas; la remoción de los juegos infantiles tradicionales; la construcción de una cancha deportiva más amplia de lo permitido y la colocación de mobiliario urbano moderno que no se ajusta a la traza histórica de la zona.

Además, se detectaron transformadores ubicados en áreas verdes que afectan la visibilidad y la estética del Boulevard. María Dolores Sánchez Acosta comentó que “el dictamen del INAH indica claramente que se deben reinstalar los juegos infantiles tradicionales, reducir la cancha deportiva, regresar las bancas y luminarias al estilo clásico y reubicar los transformadores para respetar la zona histórica”.

La defensora legal también destacó la importancia de proteger el patrimonio histórico y los derechos de los ciudadanos.

Se dañaron raíces de los árboles, se ignoró la participación ciudadana y se realizaron modificaciones al proyecto original, que tenía un valor aproximado de 15 millones de pesos, y ahora se ejecuta un proyecto con un valor superior a 72 millones, incluyendo transformadores en negocios aledaños que no forman parte de la autorización María Dolores Sánchez Acosta

Este es el segundo llamado formal que recibe el Ayuntamiento por parte del INAH. Anteriormente ya había sido notificado sobre las irregularidades, pero no se realizó ninguna corrección, lo que llevó a la suspensión definitiva de la obra.

Hemos presentado amparos, denuncias ante derechos humanos y ante la Fiscalía para asegurar que se cumpla con la autorización del INAH, que se respete el patrimonio histórico y cultural y que se protejan los derechos ambientales de la comunidad María Dolores Sánchez Acosta

La Asociación de Vecinos y el Comité de Vecinos Creces celebraron la decisión del INAH y reiteraron su compromiso de seguir vigilando la obra y colaborar con las autoridades competentes.

