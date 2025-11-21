La Fiscalía de Sonora formuló imputación contra cinco adultos por posesión de metanfetamina con fines de venta y resistencia de particulares; un menor detenido en el mismo operativo será procesado por separado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación contra cinco personas adultas por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de venta, así como por resistencia de particulares.

Las personas imputadas son Sergio “N”, Karina Jazmín “N”, Luis Isaac “N”, Israel Guadalupe “N” y Juan Antonio “N”. En el mismo operativo fue detenido un menor de edad, quien será judicializado de manera individual ante la autoridad especializada.

De acuerdo con la Fiscalía, todos los detenidos quedaron sujetos a prisión preventiva justificada, mientras se resuelve su situación jurídica en una segunda audiencia, luego de que la defensa solicitó la ampliación del término constitucional.

Las detenciones se realizaron en el marco de los operativos de respuesta implementados tras el homicidio de un elemento de Seguridad Pública Municipal de Hermosillo, ocurrido días atrás.

Operativo conjunto y aseguramiento de droga

Los hechos se registraron alrededor de las 00:20 horas del 18 de noviembre de 2025, en el cruce de las calles Amapolas y Tabachín, en la colonia Adolfo López Mateos.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Policía Municipal realizaban recorridos de vigilancia derivados de un Código Rojo cuando detectaron a seis personas escandalizando y alterando el orden público, por lo que se acercaron para hacer un llamado de atención.

Al notar la presencia policial, los seis sujetos intentaron huir corriendo del lugar y opusieron resistencia, por lo que los agentes utilizaron fuerza “necesaria y racional” para someterlos y proceder a una revisión corporal, informó la FGJES.

Durante la inspección se les aseguraron 30 envoltorios de plástico color morado, que contenían una sustancia granulada con características de narcótico tipo metanfetamina, misma que se encontraba distribuida entre todas las personas detenidas.

Investigación y reclusión en el CERESO

Tras el operativo, los seis fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación por delitos contra la salud y resistencia de particulares.

La autoridad ministerial ordenó las periciales de laboratorio para confirmar la naturaleza de la sustancia y reunió otros datos de prueba para acreditar los hechos que la ley señala como delito y la posible participación de cada uno de los implicados.

Una vez integrados los dictámenes y actos de investigación, las cinco personas adultas fueron ingresadas al Centro de Readaptación Social (CERESO), a disposición del juez de control. En audiencia inicial se les formuló imputación y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

En el mismo proceso se determinó formalmente la minoría de edad de uno de los detenidos, por lo que su causa penal será radicada en el sistema especializado para adolescentes, donde seguirá un procedimiento independiente al de los adultos.

La Fiscalía señaló que, en la próxima audiencia, el Poder Judicial deberá definir si los imputados son vinculados a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de metanfetamina con fines de venta y resistencia de particulares, en el contexto de los operativos desplegados tras el homicidio del agente municipal.