Francisco Javier “N” y Joel Alberto “N” enfrentan proceso penal por homicidio culposo, lesiones y abandono de personas tras volcamiento en carretera Guaymas–Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación este 25 de octubre contra Francisco Javier “N” y Joel Alberto “N”, conductores del autobús de la línea Tufesa que volcó el pasado 17 de octubre en el tramo Guaymas–Hermosillo.

Detenciones

Joel Alberto “N”, de 51 años, fue detenido el miércoles 22 de octubre en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, por la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en cumplimiento de una orden judicial emitida por autoridades de Sonora. Tras su captura, fue trasladado a Hermosillo, donde enfrenta proceso penal por abandono de personas.

Por su parte, Francisco Javier “N”, también de 51 años, fue arrestado el jueves 23 de octubre a las 02:30 horas en un domicilio de la colonia Fundo Legal, en Nogales, con apoyo operativo de la Secretaría de Marina (Semar). Contaba con orden de aprehensión por homicidio culposo y lesiones culposas graves y será puesto a disposición del juez que lo requiere.

Imputaciones y medidas cautelares

Durante la audiencia inicial, ambos conductores rindieron declaración y el juez impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras se resuelve su situación jurídica.

Francisco Javier “N” : homicidio culposo , lesiones y abandono de personas .

: , lesiones y . Joel Alberto “N”: abandono de personas.

El volcamiento del autobús ocurrió poco antes de las 6:00 horas del 17 de octubre en el kilómetro 234 del tramo Guaymas–Hermosillo, mientras la unidad transportaba a 31 pasajeros y dos conductores.

El accidente dejó un saldo de siete personas fallecidas y 24 lesionadas, algunas graves.

La FGJES informó que continuará el proceso con estricto apego a derecho, garantizando la investigación integral de los hechos y la aplicación de la ley en favor de las víctimas y sus familias.