Autoridades confirmaron la identidad de Carlos Arriola Ramírez (62); con ello, 22 de las 23 víctimas mortales del siniestro ya están reconocidas oficialmente.

Como Carlos Arriola Ramírez de 62 años de edad, fue identificado una de las víctimas del incendio en la tienda Waldo’s del Centro, de acuerdo con confirmación oficial de la televisora local Telemax por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Con este reconocimiento, solo resta una mujer sin identificar entre las 23 personas fallecidas.

Según los reportes, Arriola Ramírez era extrabajador del Poder Judicial, originario de Guadalajara, Jalisco, y residente de Hermosillo desde hace varios años. Sus dos hijas, radicadas en Puebla, viajaron de madrugada a Sonora para reclamar los restos. El caso se suma al proceso de notificación y entrega a familiares de las víctimas del siniestro.

De acuerdo con la FGJES, continúa la identificación forense de la última víctima y las diligencias periciales relacionadas con el siniestro. La autoridad mantiene la integración de la carpeta con dictámenes de criminalística, química y mecánica de hechos, además del acopio de testimonios y videos.

El incendio en el Waldo’s del primer cuadro de Hermosillo ocurrió el sábado 1 de noviembre de 2025 durante la afluencia por actividades de Día de Muertos. La emergencia dejó 23 fallecidos y múltiples acciones de verificación en comercios del sector por parte de instancias de Protección Civil. Este reporte da seguimiento a la información difundida previamente sobre el conteo de víctimas y su identificación oficial.







