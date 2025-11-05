El cuerpo de Magdalena Pérez permaneció desde 2014 en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sin ser identificado

El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco informó la localización de Magdalena Pérez López, quien había sido reportada como desaparecida desde el 28 de septiembre de 2014 en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Su cuerpo fue hallado 11 años después en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde permaneció todo este tiempo sin ser identificado.

A través de una publicación en Facebook, el grupo de búsqueda lamentó la situación y expresó su solidaridad con la familia de la víctima.

“Hasta hace unos días se le notificó a la familia que se encontraba en las instalaciones del instituto, lamentamos mucho esta situación. Descanse en paz” , compartió el colectivo.

“Once años de dolor e incertidumbre”

El grupo criticó la falta de diligencia de las autoridades forenses al mantener el cuerpo durante más de una década sin identificarlo, pese a los esfuerzos continuos de los familiares por localizarla.