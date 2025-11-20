El hombre se encontraba en situación de calle en la colonia Modelo, en Hermosillo, realizando actividades de limpieza y apoyo a los vecinos.

Teodoro Sierra Trías, originario de Bahuichivo, Chihuahua, pudo reencontrarse con sus seres queridos, después de 30 años sin que tuvieran conocimiento sobre su paradero.

El colectivo Buscadoras por la Paz A.C., con apoyo de la Comisión Local de Búsqueda y Fiscalía General de esa entidad así como autoridades municipales, estableció comunicación con su hermana, María Leticia Sierra Trías.

La Comisión de Búsqueda de Personas en Sonora brindó acompañamiento para que su familia se trasladara a la capital, logrando el paso domingo el tan esperado reencuentro.

Una vez reunidos, se acordó el retorno voluntario de Teodoro Sierras al estado de Chihuahua.