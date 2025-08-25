Oficiales ingresaron hasta una de las habitaciones donde se encontraba inconsciente un joven de 27 años de edad, por lo que rápidamente fue auxiliado y trasladado al Hospital General para su atención médica.

Un hombre fue rescatado durante la madrugada de este lunes por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo luego de que se registrara un incendio en una vivienda ubicada en la colonia Los Arroyos.

El siniestro ocurrió en el domicilio ubicado en las calles Arroyo los Cuates y Arroyo los Batochis.

Al sitio arribaron los oficiales Avilés Murrieta, Melendrez Moreno , Avendaño Díaz y Orduño Paredes, a bordo de las patrullas eléctricas E-145 y E-270.

Los uniformados ingresaron hasta una de las habitaciones donde se encontraba inconsciente un joven de 27 años de edad, por lo que rápidamente fue auxiliado y trasladado al Hospital General para su atención médica.

Mientras que personal de Bomberos de Hermosillo sofocó las llamas de fuego, el cual se originó al parecer con una veladora con la que se ilumina la casa.