La víctima, identificada como Gerardo Aguilar Martínez, estaba reportada como desaparecida en Apaxco, Estado de México.

La tarde del sábado 1 de noviembre, un trabajador perdió la vida tras ser atropellado por un automóvil que se dio a la fuga, en el Boulevard Abelardo L. Rodríguez, en la curva del puente frente a la Universidad de Sonora.

Atropello con fuga

El incidente, conocido como hit and run, ocurrió cuando un vehículo embistió al hombre y se retiró del lugar sin detenerse. La víctima quedó tendida sobre la calle, mientras sus pertenencias se dispersaron alrededor. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para realizar el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios. El Ministerio Público confirmó el fallecimiento del hombre

Víctima está desaparecido en el Estado de México

Un testigo que conocía al trabajador lo identificó como Gerardo Aguilar Martínez, de 38 años. Según indicó, Gerardo vivía en una casa tipo albergue ubicada detrás del banco BBVA del Boulevard Juan Navarrete, en Hermosillo.

Más sorprendente aún, el testigo informó que Gerardo Aguilar estaba reportado como desaparecido por su familia en Apaxco, Estado de México, municipio del que era originario.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el responsable del atropello y esclarecer las circunstancias del hecho.