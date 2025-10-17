El accidente ocurrió la tarde de este viernes en el crucero de la calle 13, donde un tráiler y una camioneta colisionaron, generando un fuerte incendio que fue controlado por cuerpos de emergencia.

Un aparatoso accidente carretero se registró la tarde de este viernes en la carretera 12 Sur, a la altura del crucero con la calle 13, en la zona costera de Hermosillo, donde un tráiler y una camioneta colisionaron, provocando un incendio que fue captado en impactantes imágenes difundidas en redes sociales.

De acuerdo con los reportes compartidos por usuarios y medios locales, el percance ocurrió al pasar el campo agrícola Fátima, en el kilómetro 15 del tramo que conduce hacia el poblado Miguel Alemán.

Tras la colisión, el tráiler se incendió, generando una columna de humo visible desde varios puntos de la zona rural. Elementos de Bomberos y cuerpos de emergencia de Miguel Alemán acudieron al lugar para sofocar las llamas y atender a los lesionados.

Fotos tomadas de la página de Facebook Alondra Expresa sobre el accidente de este viernes.

Ambos conductores lograron salir de sus unidades antes de que el fuego se propagara y se reportan fuera de peligro. Los lesionados fueron trasladados al hospital del IMSS en el poblado Miguel Alemán para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre las causas del accidente.