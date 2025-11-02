Continúan las hospitalizaciones tras el incendio y explosión ocurridos la tarde del sábado en la tienda Waldo’s de la calle Doctor Noriega.

La Secretaría de Salud informó esta mañana mediante un comunicado que aumentó a seis el número de personas hospitalizadas tras el incendio y explosión ocurridos la tarde del sábado en la tienda Waldo’s de la calle Doctor Noriega, en el centro de Hermosillo.

Persona reingresó al IMSS

El incremento corresponde a un reingreso hospitalario, ya que una persona que había sido dada de alta en la UMF 37 del IMSS volvió a requerir atención médica y fue ingresada al área de urgencias del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) IMSS Bienestar.

Por otra parte, el médico intensivista a cargo de los dos pacientes internados en la Clínica del Noroeste informó que no sería inminente su traslado fuera del Estado, y que se mantiene comunicación permanente con las autoridades de salud para su seguimiento.

Hospitalizaciones por toda la ciudad

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) dio a conocer un listado de las personas hospitalizadas en distintos centros de salud de la ciudad, entre ellos el ISSSTE, Hospital General del Estado, IMSS Clínica 14, Clínica del Noroeste, IMSS Clínica Juárez e IMSS Clínica 37. No se ha proporcionado mayor información sobre el estado de salud de estas. CEEAV mantiene desplegado un operativo de acompañamiento integral para los afectados y sus familias.

Un equipo multidisciplinario brinda apoyo psicológico, jurídico y de gestión social, en coordinación con el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, permaneciendo disponible para atender las necesidades derivadas del siniestro.

Incendio en tienda del Centro

El presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner, confirmó que el siniestro dejó un saldo preliminar de 23 personas fallecidas. El Fiscal General del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que la mayoría de las víctimas murieron por inhalación de gases tóxicos, lo que permitirá su pronta identificación.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño difundió un mensaje en video en el que expresó su solidaridad con las familias de las víctimas:

“Hasta el momento van 23 personas fallecidas y 12 lesionadas que están siendo atendidas en diferentes hospitales de la ciudad; lamentablemente, entre las víctimas se encuentran menores de edad. A las familias les expreso mi más sincera solidaridad, apoyo y cercanía”, señaló.

En el lugar trabajaron 10 ambulancias de Cruz Roja, además de Bomberos de Hermosillo, Protección Civil y corporaciones de seguridad pública.

De manera preliminar, la línea de investigación apunta a un accidente relacionado con un transformador dentro del establecimiento, aunque las causas exactas se determinarán una vez que los peritos accedan de forma segura al interior del local.