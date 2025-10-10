Autoridades llaman a los dueños a acudir a la FGJE para la recuperación de sus mascotas.

Autoridades estatales y municipales actuaron de inmediato para rescatar a más de 25 animales de compañía que se encontraban en condiciones de maltrato en Hermosillo, según informó la página de Facebook Rescate Animal Hermosillo, Sonora.

Intervención de las autoridades

Los animales, de distintas razas, fueron trasladados por elementos del AMIC (Agencia Ministerial de Investigación Criminal), la UNEPA (Unidad Especializada en Protección Animal) e inspectores del Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal, para su resguardo y atención.

La dependencia municipal solicita a los propietarios o tutores de los animales acudir a la FGJE Sonora, ubicada sobre el blvd. Ganaderos, en la agencia de Abandono, Maltrato y Crueldad Animal, para tramitar la liberación de sus mascotas y recogerlas en el instituto.

Denuncia previa de maltrato

Este operativo se da tras la denuncia publicada el jueves por la misma página de rescate, donde se documentó un presunto caso de maltrato animal. Según el reporte, un individuo, presuntamente adiestrador de una escuela de hospedaje y entrenamiento, sujetó con cuerda a un perro y lo jaló hasta una altura, poniendo en riesgo su vida.

"Cobardemente un presunto adiestrador sujeta con cuerda a un canino para trasladarlo a su jaula y lo jala a una altura donde se mira en el vídeo que lo está ahorcando. Ya estamos trabajando en este caso con autoridades municipales, y se procederá con firmeza por todas las instancias gubernamentales concurrentes" , publicó la página en Facebook.

El hecho ocurrió en el bulevar Morelos y Progreso, y las autoridades aseguraron que se investigará a fondo para garantizar justicia y protección a los animales.