Un vehículo cayó a un canal sobre el bulevar Quintero Arce, entre Colosio y Serna, la mañana de este sábado en Hermosillo.

Un aparatoso accidente vehicular ocurrió la mañana de este sábado en el bulevar Quintero Arce, entre las calles Colosio y Serna, donde un automóvil volcó y cayó dentro de un canal pluvial.

El percance movilizó a unidades de la Policía Municipal, Bomberos de Hermosillo y personal de Cruz Roja, quienes trabajaron de manera coordinada para rescatar al conductor que quedó prensado dentro del vehículo.

Operativo de rescate

De acuerdo con los primeros reportes, fue necesaria la intervención del equipo de rescate pesado de Cruz Roja, apoyado por herramientas hidráulicas, para liberar a la persona atrapada.

Los bomberos aseguraron la zona mientras se realizaban las maniobras de extracción y revisaron el automóvil para descartar riesgos adicionales.

Estado de la víctima

El conductor fue rescatado consciente y trasladado por paramédicos a un hospital para recibir atención médica.