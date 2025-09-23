Empresarios de Hermosillo reconocieron la reducción de trámites y avances en digitalización impulsados por el municipio.

El Gobierno Municipal de Hermosillo fortalecerá la colaboración con el sector empresarial para consolidar a la ciudad como un mejor lugar para emprender y crecer, afirmó el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez durante una reunión con representantes de cámaras y organismos empresariales.

En el encuentro se abordaron temas relacionados con la digitalización, simplificación de trámites y mejora regulatoria, con el objetivo de facilitar la creación de nuevas empresas, apoyar la expansión de las ya existentes y promover la regularización de negocios mediante procedimientos más ágiles y sencillos.

Astiazarán destacó que, como parte de la agenda de Mejora Regulatoria, se ha reducido en 44 por ciento el total de trámites municipales en comparación con el inicio de la administración. A la fecha, suman 217 trámites digitalizados, lo que representa un beneficio directo para emprendedores, empresarios y ciudadanía en general.

Juan Álvaro Corral, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Hermosillo, calificó la reunión como un ejercicio productivo que permite tanto conocer avances como presentar propuestas que beneficien a los afiliados. "Mucho de lo que vimos fue la reducción de trámites y la digitalización para facilitar la tramitología", señaló.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Hermosillo alcanzó durante el primer semestre de 2025 una tasa de desocupación de 2.5 por ciento, el porcentaje más bajo en los últimos 24 años.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener un trabajo coordinado con los distintos niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil para aprovechar el potencial económico de la capital sonorense.

A la reunión asistieron Flor Ayala Linares, titular de Tesorería Municipal; Óscar Gastélum Donnadieu, director de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico; Lisette López Godínez, directora de Inspección y Vigilancia; Yazmina Anaya Camargo, directora de Ingresos de Tesorería Municipal, además de representantes de cámaras y organismos empresariales.