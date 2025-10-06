El acto fue encabezado por el alcalde Antonio Astiazarán y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano

El Ayuntamiento de Hermosillo entregó 70 nuevas patrullas eléctricas, como parte de la estrategia de modernización y fortalecimiento de la seguridad pública en la capital sonorense.

El acto se realizó a las 8:00 de la mañana en la Plaza Alonso Vidal, frente al Palacio Municipal con la presencia del alcalde Antonio Astiazaran Gutiérrez, y Jorge Álvarez Máynez, presidente de Movimiento Ciudadano.

Con esta entrega, el gobierno municipal busca reforzar las labores de vigilancia y respuesta inmediata en distintos sectores de la ciudad a 5 minutos, asimismo, impulsar el uso de tecnologías sustentables en su parque vehicular.

Las unidades eléctricas permitirán reducir el gasto operativo y las emisiones contaminantes, consolidando el modelo de movilidad limpia que ha caracterizado a la actual administración.