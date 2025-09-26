Hermosillo, que en 2021 ocupó el segundo lugar nacional, enfrenta el reto de recuperar su liderazgo en beneficio de quienes esperan un trasplante.

Un solo donante puede salvar hasta ocho vidas y mejorar la calidad de vida de decenas de personas más, recordó la Fundación Miika en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos.

En Hermosillo, el 2021 alcanzó el segundo lugar nacional en este rubro, el desafío actual es recuperar ese liderazgo para beneficiar a quienes permanecen en lista de espera de un trasplante.

Hospitales con licencia

La fundación señaló que la capital sonorense cuenta con hospitales autorizados para realizar trasplantes y procuración de órganos, entre ellos:

Hospital San José

Hospital CIMA

Hospital Chávez

Unidades del IMSS

Además, existen centros acreditados en Ciudad Obregón y Navojoa.

Baja tasa en México

El presidente de la fundación, Ernesto Duarte Tagles, subrayó que México mantiene una de las tasas de donación más bajas de América Latina, lo que hace indispensable fortalecer la cultura de la donación.

Entre los instrumentos disponibles destacó la tarjeta de donación voluntaria, que permite dejar constancia escrita de la decisión de donar y facilita el consentimiento familiar.

"Durante años el Hospital General apareció entre los cinco con más donación de órganos; es un liderazgo que necesitamos recuperar”, señaló la organización.

La Fundación Miika reiteró su llamado a la ciudadanía para sumarse a la donación de órganos y tejidos, práctica que representa esperanza de vida para miles de pacientes en el país.