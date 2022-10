Alumnos de la Normal "Emilio Miramontes Nájera" se manifiestan

Alumnos de la ENEF "Prof. Emilio Miramontes Nájera" bloquearon varios carriles del bulevar Solidaridad, cruce con Periférico Norte.

Alumnos de la Escuela Normal de Educación Física (ENEF) "Prof. Emilio Miramontes Nájera" cerraron por algunas horas el plantel y se manifestaron en las inmediaciones para exponer la sustitución con una profesora, quien presuntamente los hostiga y agrede físicamente.

Nora Guadalupe Villegas Covarrubias, alumna del plantel, señaló que esta situación con la maestra ya tiene años y que, en repetidas ocasiones, se lo han hecho saber a la directora del plantel, Elba Judith Mora, quien, según la estudiante, no les ha dado respuesta positiva a sus peticiones.

“Ella (la directora del plantel) sabe que ya es un proceso muy largo, y pues no han hecho nada las autoridades de Creson (Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora), dicen que tenemos que esperar un periodo de tiempo, pero de verdad que los alumnos no vamos a esperar más y no tenemos porqué; ya van meses de la investigación, pero no vemos respuestas, no vemos soluciones”, aseveró.

La estudiante de quinto semestre mencionó que la profesora en cuestión reacciona de forma violenta con sus alumnos, más cuando ellos expresan opiniones distintas a la de la docente, incluso, hasta llegar a las agresiones físicas.

“Lo que nosotros solicitamos es sacar a la maestra de la escuela, de hecho, ya queremos que no dé clases; nuestras razones son sumamente válidas, ya que ha agredido a compañeros de la institución, los ha hostigado, incluso ya hay alumnos que han terminado en terapia y no son de nuestro grado, y se dieron de baja muchos también”, afirmó.

Acuden autoridades jurídicas

Gladys Herrera Toyos, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Creson, quien se presentó al plantel para dar respuesta a las peticiones efectuadas por los alumnos, confirmó que se lleva un proceso por la vía legal con la maestra, producto de las quejas hechas por los estudiantes.

“Efectivamente hemos recibido en Creson algunas quejas en contra de la maestra. Se les está dando el curso legal que corresponde, nosotros tenemos protocolos de actuación y en eso estamos, dándole seguimiento a este asunto. Ahorita traemos unos oficios para notificarle a la maestra y pues ella tiene derecho a manifestar lo que ella considere que le beneficia", señaló.

“Nosotros tenemos que notificarle a la maestra por escrito y en una ocasión ya se le requirió para que el 7 de octubre se presentara y platicar, y darle a conocer las quejas, sin embargo, la maestra no acudió, entonces ahorita lo que estamos haciendo es notificarle por escrito todas las quejas que hay en su contra para que ella manifieste lo que considere conveniente a su favor”, detalló.

A partir de que se le entrega el documento, se le brindan tres días para que la maestra pueda comparecer y dar pruebas a su favor, puntualizó Herrera Toyos; se intentó contar con la versión de la profesora señalada, pero compañeros de trabajo indicaron que la maestra no se había presentado al plantel escolar.