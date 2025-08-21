El tope inteligente mide velocidad, regula paso y recopila datos de tránsito en tiempo real.

El Gobierno Municipal de Hermosillo comenzó a probar un nuevo sistema de topes inteligentes, cuyo propósito es reforzar la seguridad vial y al mismo tiempo agilizar la circulación.

El primero ya fue instalado sobre la calle Heriberto Aja, entre Veracruz y Nayarit, frente a la escuela primaria Heriberto Aja, en la colonia Centro.

A diferencia de los topes tradicionales, este dispositivo detecta la velocidad de los vehículos y actúa en consecuencia:

Si el automóvil circula a 30 kilómetros por hora o menos, el tope desciende para permitir el paso sin obstáculos.

Si se rebasa el límite, el tope se eleva para obligar a reducir la velocidad.

De acuerdo con Astarté Corro Ruiz, directora general de Desarrollo de Infraestructura, el sistema también recopila información sobre el aforo vehicular y puede programarse para ajustarse a las necesidades de cada zona. Incluso puede desactivarse en periodos de menor tránsito peatonal.

La instalación de este primer tope busca mejorar la seguridad de estudiantes, docentes y peatones que transitan diariamente por la primaria Heriberto Aja.

El Ayuntamiento adelantó que, tras evaluar los resultados de este plan piloto, se valorará la instalación de más topes inteligentes en otros puntos de la ciudad.

Trabajos de instalación este jueves en Hermosillo. (Foto: Jesús Ballesteros/EXPRESO)