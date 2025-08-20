El Ayuntamiento de Hermosillo aseguró que la sustitución de unidades a gasolina por vehículos eléctricos ha reducido gastos en combustible y mantenimiento.

El Ayuntamiento de Hermosillo ha registrado ahorros significativos en gasolina, talleres y refacciones tras la incorporación de vehículos eléctricos en sus dependencias municipales, destacó el presidente municipal Antonio Astiazarán.

Una medida que forma parte de la estrategia de modernización para reducir costos operativos y avanzar con el uso de energías limpias.

El alcalde informó que la acción no se limita únicamente a las patrullas de la Policía Municipal, sino que ya incluye unidades de servicio cotidiano en áreas como Inspección y Vigilancia o Control Urbano. Con lo que se amplían beneficios económicos y ambientales.

"Estamos haciendo un concentrado ahorita de todos los ahorros, pero solamente en el tema de gasolina es impresionante lo que hemos dejado de pagar a partir de que hemos estado reemplazando los vehículos de gasolina por eléctricos", resaltó.

El alcalde señaló que estos resultados fueron presentados en la reunión de gabinete de finanzas públicos correspondientes al egreso, y añadió que el balance completo de ahorros se dará a conocer formalmente en el marco del Foro Mundial de Energía Solar en la capital sonorense.

Ya que el programa de electrificación vehicular no sólo representa un avance en sustentabilidad, sino también un factor de eficiencia administrativa que se confirma con la reducción en gastos de combustible y mantenimiento.

Por este motivo, la meta de la administración para este 2025 será que la flota de la Policía Municipal quede integrada al 100% por vehículos eléctricos, lo que coloca a Hermosillo como una de las primeras ciudades que alcanza el nivel de transición y modernización para la seguridad pública.

Por último, Antonio Astiazarán subrayó que este esfuerzo es parte de una visión más amplia de gobierno que apuesta a energías limpias y soluciones tecnológicas empleadas en el servicio público, con resultados positivos en la sociedad.