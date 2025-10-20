Del 31 de octubre al 2 de noviembre, el Ayuntamiento de Hermosillo implementará el Operativo Día de Muertos 2025

Las dependencias municipales de Hermosillo anunciaron el Operativo Día de Muertos 2025 del 31 de octubre al 2 de noviembre con acciones coordinadas para garantizar orden, seguridad, limpieza y convivencia familiar en los panteones y espacios públicos.

Venta de alimentos, flores y artículos tradicionales





La directora de Inspección y Vigilancia, Lissette López Godínez, informó que se habilitaron 522 espacios para la venta de alimentos, flores y artículos tradicionales. Sobre los permisos avisó que tienen un costo de 678.84 pesos por día o mil 923 por tres días; en zonas rurales, 452 pesos.

Los panteones donde habrá presencia comercial son: Sahuaro con 240 lotes, Yáñez con 230 disponibles, Palo Verde 40, y Minera Nico 12. Los permisos están disponibles desde el 1 de octubre y seguirán abiertos durante los días del operativo.

Limpieza de panteones





Por su parte, Sergio Pavlovich, director de Servicios Públicos, precisó que la limpieza de panteones comenzó de manera exhaustiva desde el 22 de septiembre con avances del 65% y 110 toneladas recolectadas de distintos materiales.

Asimismo, mencionó que se esperan más de 45 mil personas en los espacios administrados por el Ayuntamiento de Hermosillo, por lo que habrá vehículos que podrán dar transporte a quien lo necesite, en especial a personas de la tercera edad.

Apoyo vial y medidas de seguridad





Mientras que Sergio Valdez López, director de Tránsito Municipal, detalló que brindará apoyo vial al interior de los cementerios del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre en los 18 panteones. Señaló así que habrá vialidades cerradas.

Y Fernando Morales Flores, coordinador de Protección Civil, anunció recorridos y supervisión en los panteones para verificar condiciones seguras de instalaciones de gas y electricidad en los puestos comerciales. Con apoyo de Bomberos de Hermosillo y Cruz roja en el operativo.