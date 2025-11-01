Festival de Día de Muertos y Concurso de Catrinas se posponen en solidaridad con las víctimas, anunció el Ayuntamiento de Hermosillo

El H. Ayuntamiento de Hermosillo, a través del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), informó que las actividades programadas en la Plaza Zaragoza por el VII Festival Tradicional de Día de Muertos, así como el Concurso y la Marcha de las Catrinas , quedan suspendidas este día.

La decisión se toma en solidaridad con las personas afectadas por el lamentable incendio registrado en un establecimiento comercial del Centro de la ciudad, que hasta el momento ha dejado víctimas fatales y lesionados.

En un comunicado, el IMCA expresó que se une al sentimiento de tristeza que embarga a la comunidad hermosillense y reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de todas y todos los habitantes.

Asimismo, agradeció la comprensión de la ciudadanía y de los artistas participantes ante la suspensión de los eventos, destacando que esta medida responde al respeto y la empatía que caracterizan a la comunidad local.

Antonio Astiazarán da sus condolencias y confirma fallecimientos

Por su parte, el presidente municipal, Antonio Astiazarán, confirmó a través de su cuenta de X que el incendio ocurrido minutos antes de las 3:00 de la tarde en la intersección de las calles Doctor Noriega y Matamoros dejó personas fallecidas, aunque no precisó el número de víctimas.

“Ante los lamentables hechos en donde varias personas fallecieron durante un incendio registrado en el centro de la ciudad, he girado instrucciones para que se atienda con emergencia la situación” , declaró Astiazarán.

El alcalde añadió que se trabaja de manera coordinada con cuerpos de emergencia y con los tres niveles de gobierno para brindar la atención necesaria a los afectados. Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido cifras oficiales sobre la cantidad de personas fallecidas o lesionadas.