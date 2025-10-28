Antes de su conferencia “Tú tienes COMPAS, no AMIGOS”, Pablo Fletcher dialogó con Ayssa Coronado sobre la diferencia entre compañerismo y amistad profunda.

En el Tercer Congreso de la Familia, realizado hoy en Hermosillo, el ponente Pablo Fletcher adelantó los ejes de su charla “Tú tienes COMPAS, no AMIGOS” durante una conversación previa con Ayssa Coronado.

La propuesta central: diferenciar la convivencia superficial de la amistad auténtica y asumir, desde lo personal, las prácticas que hacen de alguien un verdadero amigo —con efectos directos en la vida familiar.

Según explicó Fletcher, la conferencia busca desmontar la idea de que “tener muchos compas” equivale a contar con un círculo de amistad sólido. Sostuvo que la amistad —como vínculo constante, confiable y exigente— se construye en el cuidado, la confianza, la apertura y la vulnerabilidad; virtudes que, trasladadas al hogar, repercuten en comunicación honesta, resolución de conflictos y colaboración cotidiana.

El expositor añadió que su mensaje no pretende “señalar” a los demás, sino interpelar a cada asistente: antes de preguntarse quiénes son sus verdaderos amigos, la persona debe cuestionarse si ella misma está siendo un verdadero amigo —si escucha, si sostiene en la dificultad y si invierte tiempo y afecto en el otro.

Fletcher desarrolla un libro cuyo capítulo inicial motivó el título de esta ponencia, en el que compara relaciones de compañerismo (funcionales, ocasionales o utilitarias) frente a amistades profundas que se prueban en el tiempo.

El Tercer Congreso de la Familia reúne a expositores con enfoques complementarios sobre convivencia, parentalidad y relaciones interpersonales. Fletcher plantea que el hogar es el primer espacio donde la amistad —entendida como hábito del bien y no solo como afinidad— se convierte en capital relacional: modela conductas prosociales, reduce la soledad y crea condiciones para que niñas, niños y adolescentes aprendan a confiar, poner límites y reparar.



