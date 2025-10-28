El director de Servicios Públicos Municipales, Sergio Pavlovich, informó cómo va el operativo especial de limpieza por el Día de Muertos en Hermosillo

El director de Servicios Públicos Municipales de Hermosillo, Sergio Pavlovich Escalante, informó que el operativo especial de limpieza al Día de Muertos avanzó al 83%, con más de 160 toneladas de residuos recolectados en los principales panteones y zonas aledañas.

“Vamos al 83% van 160 toneladas, ya esta semana terminamos antes del viernes, vamos a terminar nada más de recoger todo lo que hemos cortado, prácticamente ahorita, estamos en levantamiento” , indicó.





Plan de mantenimiento reforzado





Explicó que estas acciones forman parte del plan anual de mantenimiento que refuerzan cada mes de octubre, con el firme propósito de asegurar que haya espacios limpios y accesibles para miles de familias que entran al camposanto durante la celebración.

Pavlovich Escalante detalló que las labores iniciaron a mediados de septiembre y se extendieron por las lluvias registradas en las últimas semanas, lo que obligó a realizar “una doble vuelta” en ciertos sectores.

“Ya los cortes están prácticamente listo, tuvimos que dar prácticamente una doble vuelta porque como llovió muy cerca del Día de Muertos empezamos desde mediados de septiembre a hacer limpieza y nos creció otra vez, pero sí vamos a terminar a tiempo” , aseguró.





Etapa final del operativo





Actualmente, las cuadrillas se encuentran en la etapa final del operativo, aclaró y están enfocadas en retirar ramas y maleza, así como escombro y residuos para mantener limpieza en los accesos y áreas comunes.

Asimismo, el funcionario detalló que hay puntos que lograron una mejora visible gracias al trabajo coordinado entre distintas áreas de la dependencia, y también habrá personal en los panteones el viernes, sábado y domingo para reforzar la atención ante una mayor afluencia.