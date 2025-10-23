El gobernador explicó que tanto la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) como la Secretaría de Salud están cumpliendo con sus respectivas responsabilidades, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado realiza la investigación del caso.

El gobernador Alfonso Durazo confirmó que se investiga el fallecimiento de una niña a causa de la picadura de un alacrán en un preescolar de Hermosillo.

Explicó que tanto la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) como la Secretaría de Salud están cumpliendo con sus respectivas responsabilidades, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado realiza la investigación del caso.

“La niña fue llevada de inmediato a un centro médico porque la mamá es derechohabiente del Seguro Social y es la razón por la que se llevó a esa institución. Es un hecho obviamente lamentable y fortuito porque se debió a una picadura de alacrán” , comentó.

El lunes 20 de octubre, una estudiante de preescolar falleció tras ser picada por un alacrán. Fue trasladada a bordo de una patrulla a un hospital del IMSS, sin embargo, pese a los esfuerzos por ayudarla, la menor murió horas más tarde.