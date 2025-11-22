El alcalde Antonio Astiazarán destacó que nunca antes las dependencias como la Dirección General de Infraestructura, Policía Municipal y Servicios Públicos habían contado con tanto equipamiento.

El Gobierno Municipal de Hermosillo consolidó un nivel de equipamiento sin precedentes para las áreas que atienden directamente a la comunidad, puntualizó el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez al entregar nuevas unidades a personal de la Dirección General de Desarrollo de Infraestructura (DGDI).

Astiazarán entregó las llaves de una pipa con capacidad de 20 mil litros y de dos dompes de 14 metros cúbicos.

“Nunca antes la Dirección General de Infraestructura, lo que antes era Cidue, había tenido tanto equipamiento, pero lo mismo pasa con Parques y Jardines, lo mismo nos pasa con Servicios Públicos Municipales, con la Policía Municipal de Hermosillo y Tránsito Municipal” , destacó.

El presidente municipal subrayó que, de agosto a la fecha, se han invertido 160 millones de pesos en fortalecer la capacidad operativa de las dependencias municipales, con la adquisición de bomberas, dompes, grúas, pipas y diversas unidades que ya están en servicio.

Las unidades más recientes se suman al equipamiento recibido por esta misma dependencia en julio y agosto de 2025, que incluyó motoconformadoras, retroexcavadoras, minicargadores, una cama baja, grúas especializadas y más de 200 mil litros de pintura para obras viales.