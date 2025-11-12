La obra a cargo beneficia a habitantes de colonias como Las Praderas, Sedona y La Verbena, e incluye la colocación de ocho postes de concreto, ocho luminarias LED de 50 watts, cableado y conectores, entre otros componentes eléctricos.

La Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático (AMECC) instaló luminarias en Eje Rosales entre Las Cosechas y Entronque, como parte de las acciones de mejora en alumbrado público que realiza el Ayuntamiento de Hermosillo,

La instalación se llevó a cabo en atención a una solicitud vecinal, ya que el área conecta la colonia La Verbena con la calle Olivares y anteriormente presentaba problemas de acumulación de basura por la falta de iluminación.

La obra a cargo beneficia a habitantes de colonias como Las Praderas, Sedona y La Verbena, e incluye la colocación de ocho postes de concreto, ocho luminarias LED de 50 watts, cableado y conectores, entre otros componentes eléctricos.

En total, fueron investidos 89 mil 651 pesos, lo que permitirá que quienes transitan diariamente por esta vialidad lo hagan ahora en condiciones más seguras y con mejor visibilidad.