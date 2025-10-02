Un incendio en la colonia Los Jardines, al norte de Hermosillo, consumió dos vehículos y un domicilio.

Un incendio registrado la mañana de este jueves en la colonia Los Jardines, al norte de Hermosillo, consumió dos vehículos y un domicilio ubicado en las calles Sóstenes Rocha y Simón Bley, lo que provocó la rápida movilización de elementos de Bomberos de Hermosillo.

Las llamas avanzaron hacia uno de los automóviles estacionados y se propagaron con rapidez, alcanzando la vivienda y lo que provocó un riesgo de expansión hacia un domicilio contiguo.

Bomberos de Hermosillo trabajaron intensamente en el lugar para sofocar el fuego y evitar que se extendiera a más viviendas.

Vecinos de la zona colaboraron alertando a los servicios de emergencia y desalojando el área mientras se realizaban las labores de control.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas; sin embargo, las pérdidas materiales son considerables y las causas que originaron el incendio son investigadas.

La dueña de la vivienda, Cecilia Jimena, ha solicitado apoyo a la comunidad. Las personas interesadas en brindar ayuda pueden comunicarse al 6621067483.