El alcalde Antonio Astiazarán informó que Hermosillo impulsa programas como “Advertencia”, “La Ventana de Sofi” y “Camina Segura” para prevenir la violencia escolar, fomentar la denuncia y fortalecer la seguridad en espacios educativos y comunitarios.

Tras los recientes casos de violencia registrados en Nogales, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, presentó las acciones que se aplican en el municipio para prevenir conflictos en escuelas y comunidades.

Uno de los principales proyectos es “Advertencia”, iniciativa en conjunto con organizaciones civiles encabezadas por Tato Balderrama, que ofrece pláticas a estudiantes para combatir el bullying, fortalecer la autoestima y prevenir adicciones.

El edil destacó también la obra de teatro “La Ventana de Sofi”, presentada en colonias con altos índices de violencia familiar. La puesta en escena busca sensibilizar a las familias sobre problemas cotidianos y motivarlas a buscar ayuda profesional.

Además, se promueven campañas para fomentar la cultura de la denuncia dentro de las escuelas, con el objetivo de que los estudiantes se sientan respaldados y protegidos.

Seguridad en espacios públicos

Astiazarán subrayó que el programa “Camina Segura” ha contribuido a reducir los delitos en la ciudad, con resultados reflejados en las estadísticas del Inegi, que colocan a Hermosillo con la tasa delictiva más baja en los últimos años.

El alcalde reiteró que el municipio fortalecerá la atención de casos de violencia escolar mediante la coordinación con distintas instancias locales, asegurando un ambiente seguro para los estudiantes y la comunidad.



