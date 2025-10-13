Luego de que se reportara su desaparición el día de ayer, las jóvenes regresaron a su hogar e informaron a su madre que habían ido a una fiesta sin permiso y que sus teléfonos se quedaron sin bateria.

Las hermanas Damaris Paola ‘N’ y Génesis Alejandra ‘N’, de 15 y 14 años respectivamente, fueron localizadas sanas y salvas, luego de que el día de ayer familiares reportaron su desaparición.

A partir del momento en que la denuncia fue interpuesta, agentes investigadores realizaron entrevistas y recorridos en diversos puntos de la ciudad de Hermosillo, logrando establecer contacto con amistades, quienes ofrecieron información clave.

La madre de las jóvenes informó a las autoridades que sus hijas habían llegado por sí solas a su hogar, y que fueron a una fiesta sin permiso y se quedaron en una casa, sin posibilidad de comunicarse debido a que sus teléfonos se quedaron sin batería.

Dámaris y Génesis se encuentran en buen estado físico y de salud, confirmándose de esta manera que no fueron víctimas de algún delito, situación que fue corroborada por su madre.