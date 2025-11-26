Con esta victoria, obtuvo un aval para competir en el Panamericano Escolar de Ajedrez 2026, que se llevará a cabo en El Salvador.

Roberto Navarro Cajigas, un niño hermosillense de apenas 7 años, obtuvo la medalla de bronce y un trofeo durante el Campeonato Norteamericano de Ajedrez Escolar, celebrado del 30 de octubre al 4 de noviembre en Tijuana, Baja California.

Su madre, Citlalli Cajigas, destacó que este resultado representa un avance importante en la trayectoria deportiva de Roberto, quien a su corta edad ya comienza a consolidarse en competencias de alto nivel, tanto nacionales como internacionales.

“En este campeonato se enfrentó a rivales con mucha experiencia, participantes habituales de torneos nacionales e incluso internacionales. En Tijuana jugó con niños de su categoría y también con mayores. Nos sorprendió su desempeño” , compartió.

Además, Roberto obtuvo un aval que le permitirá acceder a apoyos económicos para competir en el Panamericano Escolar de Ajedrez 2026, que tendrá como sede El Salvador.

Citlalli recordó que su hijo inició en el ajedrez como un pasatiempo a los 3 años y comenzó a competir formalmente a los 5. Aseguró que el menor disfruta plenamente cada torneo, pues lo vive como una actividad lúdica que le genera tranquilidad.

Por último, mencionó que Roberto se encuentra nominado al Premio Deportivo del Instituto del Deporte de Hermosillo 2025, en la categoría “Mejor Deportista Infantil Varonil”. La ceremonia de premiación se realizará en diciembre y contempla un estímulo económico de 20 mil pesos para quienes resulten ganadores.