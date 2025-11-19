De acuerdo a los primeros reportes, la unidad fue perseguida desde Tamaulipas y Revolución, dejando a su paso varios daños. En el sitio fue detenido el conductor.

La tarde este miércoles se registró un fuerte operativo por el intento de robo de una pipa en Hermosillo.

De acuerdo a los primeros reportes, la unidad fue perseguida desde Tamaulipas y Revolución, impactando a su paso varios automóviles y postes.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal lograron detener la unidad sobre el bulevar Kino. El chofer intentó escapar, sin embargo, fue detenido rápidamente por los uniformados.

Al sitio también acudieron elementos de Bombero de Hermosillo.