Además de los vehículos, el Patronato de Bomberos entregó equipamiento por más de 7 millones de pesos para proteger al personal en sus labores diarias.

El Ayuntamiento de Hermosillo entregó este viernes cuatro vehículos nuevos al Departamento de Bomberos, una inversión superior a 25 millones de pesos destinada a fortalecer la capacidad de respuesta en emergencias en la ciudad.

El presidente municipal Antonio Astiazarán encabezó la entrega acompañado por el director de Bomberos, Francisco Matty Ortega. Las unidades serán distribuidas en las cuatro estaciones ubicadas en la zona urbana.

Vehículos entregados

Con este equipamiento, el cuerpo de bomberos contará con herramientas actualizadas para atender con mayor rapidez y seguridad incendios, rescates y otras situaciones de riesgo. Astiazarán destacó la labor diaria del personal y la importancia de dotarlos de mejores condiciones para su operación.

Las unidades, fabricadas en Guanajuato bajo especificaciones solicitadas por la Comisión Rodante, cumplen con estándares internacionales. Cuentan con capacidad para almacenar 3 mil litros de agua, 350 litros de espuma y una bomba de mil 500 galones por minuto, montada sobre chasis modelo 2026. Estas características permitirán reforzar la atención de emergencias de alto riesgo.

Acciones complementarias

Matty Ortega reconoció que el parque vehicular presentaba desgaste tras años de servicio continuo y que la renovación era necesaria para garantizar la operatividad.

"Sin camiones de bomberos no hay servicio; lo teníamos que hacer realidad" , señaló.

Además de las nuevas unidades, el Patronato de Bomberos de Hermosillo entregará equipamiento por más de 7 millones de pesos, que incluye equipos de respiración, repartidores y 54 trajes de combate, herramientas que mejorarán la seguridad del personal en campo.

En el evento también estuvieron presentes Eduardo Acuña, secretario del Ayuntamiento; Ramón Corral, oficial mayor; Alexis Samaniego, presidente del Patronato de Bomberos; y Jesús Fierro, secretario general del Sindicato Único de Bomberos.