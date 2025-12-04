La víctima, de 19 años de edad, relató a elementos de la Policía Municipal que el individuo, pasajero de la misma unidad, le tocó las piernas.

Mario Valente ‘N’, de 35 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Municipal tras ser reportado por presunto acoso hacia una pasajera de transporte público en Hermosillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:00 horas del día miércoles, en las calles José María Mendoza y Domingo Olivares de la colonia Olivares.

La víctima, de 19 años de edad, relató a los uniformados que el individuo, pasajero del mismo camión urbano, le tocó las piernas.

Tras ser detenido, Mario Valente ‘N’ fue turnado al Ministerio Pública para el procedimiento correspondiente