A un mes de la tragedia, comerciantes reportan una caída del 50% en ventas por el temor entre visitantes, a pesar de inicio de temporada navideña.

La Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo iniciará una demanda contra la empresa Waldo’s y quien resulte responsable por las pérdidas económicas ocasionadas tras la explosión del 1 de noviembre, informó su presidente, Rubén López Peralta.

Pérdidas millonarias

El dirigente explicó que, desde la explosión e incendio donde murieron 24 personas y 15 más resultaron lesionadas, las ventas en los comercios del Centro se desplomaron 50%, cifra que equivale a 67.5 millones de pesos en pérdidas durante las últimas cuatro semanas.

Señaló que mientras grandes cadenas “como Walmart y Santori, esta última con un transformador operando dentro de su propia bodega en planta alta, parecen concentradas únicamente en sus intereses económicos, quienes realmente hemos resentido el impacto somos los comerciantes locales”, una situación que, expresó, pone en riesgo la estabilidad económica de cientos de familias que dependen de pequeñas y medianas empresas, ubicadas en el centro de la ciudad.

Por ello, anunció que esperarán a que la Fiscalía General de Justicia del Esta0do (FGJES) concluya las investigaciones para entonces formalizar la demanda por el impacto económico que enfrentan alrededor de 800 negocios establecidos en la zona.

Por último, se refirió al presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán y al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para que se muestren sensibles ante la realidad.

“Los comercios locales hemos cumplido con Protección Civil y lo seguiremos haciendo las revisiones realizadas, ahora solicitamos programas de apoyo y capacitación, agilización de trámites y una disminución de los importes de licencias y permisos” , enfatizó.

Un diciembre incierto

A pesar de la cercanía de la temporada navideña, comerciantes confirmaron que el flujo de visitantes sigue reducido y persiste una fuerte presencia de Protección Civil en las calles del Centro.

De acuerdo con la Canaco, diciembre es uno de los meses clave para la economía anual de negocios locales. Sin embargo, quienes laboran en los alrededores del inmueble siniestrado coinciden en que la ciudadanía no ha recuperado la confianza. El ambiente, dicen, aún está marcado por el temor y la incertidumbre.

Señalaron que esperan que las ventas se normalicen en los próximos días, con el pago de la quincena y los ingresos decembrinos como el aguinaldo.